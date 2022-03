Tarquinia, sabato mattina una camminata per la pace

(f.e.) Una camminata per la pace. Ad organizzarla per sabato alle ore 11 un gruppo di cittadini. Ritrovo alla Barriera San Giusto per dare poi il via ad una camminata che condurrà i partecipanti fin sotto il palazzo comunale, in Piazza Matteotti. A partire dalle ore 12 chiunque vorrà potrà fare dei brevi interventi sulla crisi in atto tra Russia ed Ucraina.

Non verranno raccolte donazioni ma saranno fornite indicazioni utili per fornire il proprio contributo ad associazioni o enti. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative Covid. “Lasciamo da parte le divisioni e uniamoci intorno a un valore irrinunciabile e che va difeso: la pace”. – affermano gli organizzatori. In Piazza grazie al tramite di Semi di Pace, è previsto anche un collegamento con Fra Emanuele, in Ucraina, per una testimonianza. Nelle prossime ore saranno poi diffusi ulteriori dettagli.