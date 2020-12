Tarquinia, Serafini: “Anche per Natale puntiamo sul turismo di prossimità”

“Se questa estate abbiamo puntato tutto sul turismo di prossimità, per il Natale la scelta è di continuare nella stessa direzione”: a parlare è il vicesindaco di Tarquinia, Luigi Serafini, che parla di come il Comune abbia agito in vista di queste particolari festività natalizie nell’era Covid.

“La situazione è quella che è e non possiamo attenderci, giustamente, molti visitatori ne’ mettere in secondo piano sicurezza e salute. – continua Serafini – Ma ci siamo noi tarquiniesi insieme a chi ha scelto Tarquinia come luogo per trascorrere questi giorni di festa. Abbiamo impostato una importante campagna pubblicitaria con manifesti, redazionali sulla stampa locale e canali social per invitare tutti a sostenere l’economia locale. Acquistare nei piccoli negozi della città aiuta le nostre attività e le famiglie che ci lavorano ad affrontare questo momento di estrema difficoltà ed incertezza”.

“A questa campagna – prosegue Serafini – si sono aggiunte diverse iniziative e manifestazioni, quelle che potevano essere realizzate nel rispetto delle norme sulla sicurezza, finalizzate al sostegno delle attività produttive, con un lavoro sinergico tra tutti gli assessorati e la collaborazione con le associazioni di categoria. In quest’ottica l’Amministrazione ha scelto di mantenere ancora inattiva la ZTL e di chiudere alla circolazione Corso Vittorio Emanuele esclusivamente il Sabato pomeriggio e la domenica, oltre che nelle giornate del 24 e 31 dicembre, lasciando gratuiti in quei giorni il Parcheggio di Barriera San Giusto e di via Bruschi Falgari al fine di favorire i flussi nel centro cittadino”.