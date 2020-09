Tarquinia si colora di rosa per la Race for the Cure 2020: le foto del pomeriggio contro il tumore al seno

Tarquinia in Rosa… per le strade e nel cielo: la città etrusca, ieri pomeriggio, ha aderito alla “Race for the Cure 2020”, l’evento europeo più importante per la lotta ai tumori del seno in programma nei giorni 25, 26 e 27 settembre 2020 per porre l’attenzione sull’importanza della prevenzione.

Dalle 16, tante persone con indosso un tocco di rosa – a partire dalle particolari mascherine del colore simbolo della lotta al tumore al seno – si sono avviate da piazza Cavour per toccare i vicoli pitttoreschi della città. E giunti a Santa Maria in Castello, hanno liberato nel cielo dei palloncini, rigorosamente biodegradabili.