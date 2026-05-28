Tarquinia si prepara al Corpus Domini: un tappeto di fiori nel cuore della città

Tarquinia si prepara a vivere il 6 e 7 giugno uno degli appuntamenti più sentiti e identitari dell’anno con la solennità del Corpus Domini 2026.

Grazie alla collaborazione tra il Comune e la Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, il centro storico tornerà a trasformarsi in un suggestivo percorso di fede, spiritualità e bellezza con la tradizionale Infiorata, che ogni anno coinvolge cittadini, associazioni, gruppi parrocchiali e visitatori.

L’infiorata dedicata a San Francesco

Cuore della manifestazione sarà il grande tappeto floreale che unirà Piazza del Duomo a Piazza Giacomo Matteotti. Un mosaico di petali, foglie, cortecce e colori, realizzato interamente a mano durante la notte tra sabato e domenica da artisti e volontari. Il tema scelto per questa edizione è dedicato a San Francesco d’Assisi, nel ricordo degli 800 anni della sua eredità spirituale. Un omaggio ai valori del creato, della pace, della fratellanza e del rispetto reciproco, raccontati attraverso composizioni floreali che diventeranno messaggi di speranza e armonia.

Il programma del weekend

Le celebrazioni prenderanno il via sabato 6 giugno alle ore 18 nella chiesa delle Benedettine con i primi vespri solenni e l’adorazione eucaristica. Dalle 20.30 inizierà la realizzazione delle infiorate lungo le vie del centro storico. Domenica 7 giugno, alle ore 10, il Duomo di Tarquinia ospiterà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Gianrico Ruzza, accompagnata dalla Cappella Musicale del Duomo. A seguire la processione eucaristica attraverserà il percorso infiorato, accompagnata dalla Banda musicale Giacomo Setaccioli, fino alla benedizione finale della città e alla proclamazione dei gruppi vincitori del concorso floreale.