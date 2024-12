Tarquinia, stamani il consiglio comunale: ecco il link per seguirlo in streaming

Consiglio comunale in seduta straordinaria a Tarquinia stamani, sabato 14 dicembre 2024, alle ore 9: sarà possibile seguire la seduta anche in streaming tramite il canale YouTube del comune tirrenico, cliccando su questo link.

I punti all’ordine del giorno

La seduta prevede quattro punti all’ordine del giorno. Si aprirà con le comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e degli Assessori. Seguirà la discussione relativa alla modifica e all’aggiornamento dello Statuto del Comune di Tarquinia. Il terzo punto riguarderà la presentazione delle linee programmatiche di mandato del Sindaco Francesco Sposetti per il periodo 2024-2029.

Mozione sul Giubileo 2025

In chiusura, sarà trattata la mozione presentata dal consigliere Alberto Tosoni, protocollata il 29 novembre 2024, avente per oggetto la promozione di Tarquinia in occasione del Giubileo 2025: la proposta mira a valorizzare il territorio comunale durante l’importante evento religioso e culturale.