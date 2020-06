Tarquinia, stanotte in programma il primo intervento di disinfestazione dell’estate 2020

È in programma per questa notte nel territorio del Comune di Tarquinia il primo degli interventi di disinfestazione in calendario per l’estate 2020.

Le operazioni, che riguarderanno il centro urbano, il Peep, la zona artigianale, il Lido, San Giorgio, Sant’Agostino e Spinicci, avranno inizio alle 23 e durante le stesse si raccomanda di non sostare all’aperto, di tenere chiuse le porte e finestre, di evitare di lasciare la biancheria stesa, di proteggere gli animali domestici evitando che possano avere contatti diretti o indiretti con le sostanze utilizzate, anche rovesciando le ciotole, e di lavare accuratamente i prodotti dell’orto prima di consumarli. In programma stasera anche un intervento di derattizzazione.

In caso di condizioni meteo avverse, gli interventi saranno rinviati e resi pubblici con manifesti. I prossimi interventi di disinfestazione sono in calendario per il 7 e il 21 luglio, il 4 e il 18 agosto e l’1 settembre.