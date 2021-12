Tarquinia, stasera al palazzetto il Basket Pegaso ritira la maglia n. 4 di Matteo Meneghetti: “Dedichiamogli il tributo che merita”

Sarà un bel momento di ricordo, commovente e intenso, quello che si vivrà stasera, venerdì 3 dicembre, al Palazzetto dello Sport di Tarquinia: in occasione del match tra Basket Pegaso e Polysportiva 19, valido per la quarta giornata del campionato di Promozione, è in programma un momento di ricordo di Matteo Meneghetti, ragazzi amatissimo in città e grande appassionato di pallacanestro, per tanti anni praticata con indosso la canottiera giallonera del Pegaso.

Durante l’intervallo del match – il cui fischio d’inizio è previsto alle 21 – verrà ufficialmente ritirata, alla presenza della famiglia, la maglia numero 4 di Matteo, che sarà da stasera esposta al Palazzetto. “Sarà una festa – spiegano in un post su Facebook gli organizzatori del memorial dedicato a Matteo, che hanno collaborato con il Basket Pegaso nel pensare questo momento – per ricordarlo ancora una volta col sorriso e dedicargli il tributo che merita, in quella che per anni è stata la sua seconda casa. Come ogni festa che si rispetti, però, c’è bisogno di tanta partecipazione. Anche se su questo non abbiamo alcun dubbio: ancora una volta faremo arrivare il nostro calore lontanissimo”.