Tarquinia, stasera consiglio comunale straordinario: si discuterà anche della Social Media Policy del Comune

Consiglio comunale, oggi pomeriggio, mercoledì 29 gennaio 2025, a Tarquinia: il presidente del Consiglio comunale ha convocato una seduta straordinaria per le ore 18.

Temi in discussione

Tra gli argomenti in esame, dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e degli Assessori, figura l’approvazione del piano di utilizzazione aziendale dell’Azienda Agricola Tosoni Massimo in località Pantano di Sotto. Inoltre, il Consiglio discuterà il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze del Tribunale di Civitavecchia e del Giudice di Pace, in conformità con l’articolo 194 del Decreto Legislativo 267/2000.

Regolamento per la gestione dei social istituzionali

In discussione infine l’approvazione del regolamento per l’utilizzo e la gestione delle pagine istituzionali della Città di Tarquinia sui social network. Il documento, denominato “Social Media Policy”, definirà le linee guida per la comunicazione digitale dell’ente.