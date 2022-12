Tarquinia, stasera il primo consiglio dell’Università Agraria dell’era Tosoni

Inizia ufficialmente stasera l’era Tosoni all’Università Agraria di Tarquinia: dopo le elezioni dello scorso 11 dicembre, infatti, è stato convocato per oggi, 20 dicembre, alle 18 e 30 presso Palazzo Vipereschi, in via Garibaldi, il primo consiglio d’amministrazione tra gli eletti alla recente tornata elettorale.

Verifica e convalida degli eletti, elezione del presidente del Consiglio d’Amministrazione e illustrazione delle linee programmatiche sono i tre punti all’ordine del giorno. C’è curiosità in città per scoprire la nuova giunta, mentre pare certo che il ruolo del presidente del consiglio possa essere assegnato a Maurizio Perinu.