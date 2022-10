Tarquinia, stasera l’Opening Party che apre la nuova gestione a Food&More

Scatta stasera l’era 2.0 di Food&More a Tarquinia, con l’avvio della nuova gestione targata Bomber Beach: dopo le esperienze a Tarquinia Lido, lo staff del Bomber arriva lungo la Porto Clementino e preannuncia una prima serata spettacolare.

Stasera, 29 ottobre, Opening party a ritmo di musica: alle 18 e 30, per l’aperitivo, quella live dei British Invasion, per un’atmosfera Brit pop, quindi dalle 23 dj set con Luca Gee. Il tutto, naturalmente, commpgnato da food and beverage: pizzeria, friggitoria e cocktail bar a disposizione per ogni sfizio. Per info e prenotazioni, 389 597 9565.