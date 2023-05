Tarquinia, Tiziano Monti vola negli USA: nel weekend in gara in Alabama in magli azzurra per la Coppa del Mondo

Ph: Facebook Tiziano Monti

La maglia azzurra ormai cucita addosso, un volo oltreoceano per continuare la corsa verso le vette del paraciclismo mondiale: Tiziano Monti vola, sia metaforicamente in sella al suo bolide targato Dallara che fisicamente, grazie al volo che qualche giorno fa lo ha portato, assieme ai compagni di Nazionale e allo staff tecnico, a Huntsville, in Alabama, dove nel weekend sarà protagonista della terza e ultima tappa della Coppa del Mondo UCI di Paraciclismo 2023.

Dopo il debutto in World Cup a Maniago lo scorso fine aprile, con un quinto posto in maglia Obiettivo 3, la prima in maglia azzurra per Tiziano è arrivata a inizio mese a Ostenda, in Belgio. Ora la tappa finale, negli Stati Uniti, a chiudere questo primo ciclo di esperienze internazionali per Tiziano.

Da qualche tempo, infatti, l’atleta tarquiniese era nel giro della Nazionale, con la partecipazione ai raduni tecnici, ma mancava ancora sino al mese scorso l’opportunità di confrontarsi con i migliori del mondo della disciplina, dopo aver dimostrato di essere atleta tra i migliori in Italia. Queste prime esperienze internazionali confermano la sensazione: Tiziano è atleta altamente competitivo anche ai vertici mondiali e la confidenza in palcoscenici simili potrà solo portare a un’ulteriore crescita.