Tarquinia, torna il premio culturale ArgenPic: confermato il legame con l’Argentina

Riceviamo e pubblichiamo

Racconti inediti, Libri inediti, Poesia inedita, Giornalismo, Vignette. Cinque le sezioni a concorso per la IV Edizione 2021 del Premio Culturale ArgenPic oltre al riconoscimento speciale “Scrivere Donna – Daniela Marrozzi” riservato ad un’opera scritta da una donna o riguardante tematiche femminili. La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti. Le opere dovranno essere inviate via e-mail (concorsoargenpic@oltrepensieronews.it) entro il 14 Febbraio 2022. La Cerimonia di Premiazione si svolgerà nel Centro Storico di Tarquinia (VT) Sabato 23 Aprile 2022 presso l’ Auditorium di S. Pancrazio nel rispetto delle eventuali norme pro tempore che saranno in vigore per il contenimento della diffusione del Coronavirus.

Il Premio Culturale ArgenPic ideato dall’Associazione Borgo dell’Argento è organizzato, nell’edizione in corso, con la collaborazione e il patrocinio dell’ Associazione Culturale Oltrepensiero e la sinergia di organismi istituzionali, associazioni e professionalità singole o aziendali come l’ Instituto Cultural Latinoamericano di Buenos Aires, la Casa Editrice “dei Merangoli” di Roma, Tele Lazio Nord, Ermes WiFi Soluzioni Internet di Giancarlo Milioni – Tarquinia, il MultiMedia Designer Tiziano Crescia, il Centro Grafico ALMO di Tarquinia, l’A.V.A.D. di Tarquinia Lido, il Centro Benedetti di Tarquinia. Madrina del Premio è Anna Moroni, noto personaggio televisivo, cuoca ed esperta in ricette, autrice di Libri di Gastronomia. Presidente Onorario del concorso è la Dott.ssa Giovanna Carlino Pirandello, Presidente della Fondazione Fausto Pirandello

Bloccato dalla pandemia, dagli impedimenti del lockdown 2020 e soprattutto dal maltempo che nel 2019 ha messo fuori uso tutte le strutture all’aperto in cui erano ospitate le cerimonie di premiazione insieme all’omonima Festa del Peperoncino, che si spera ripristinare, alla quale il Premio era affiancato come manifestazione collaterale, quest’anno il concorso assume valenze e connotazioni di più ampio respiro sui temi cui gli scritti e le vignette dovranno ispirarsi.

Infatti potranno partecipare opere di ogni genere ed a tema libero anche se è preferibile, come specificato nel Regolamento (scaricabile dai siti www.argenpic.it e www.oltrepensieronews.it), approfondiscano, in particolare, temi legati al “piccante” che non è solo una sensazione delle papille gustative in senso stretto generata dalla degustazione del peperoncino, ma soprattutto quel “bruciore”, visto come realtà psicologica universalmente umanamente condivisa, che invece accompagna inevitabilmente, oltre gli stati fisici, anche le componenti esistenziali e di vita, le emozioni, le passioni, il desiderio, i sogni, i sentimenti e le quotidianità che “graffiano dentro” e sono causa delle ferite dell’anima da una parte o della coscienza collettiva e sociale dall’altra. Gli scritti, le poesie, articoli giornalistici (testate registrate o blog), le vignette, i libri possono trattare, inoltre, argomenti e soggetti legati alla “satira” o particolarmente “frizzanti” nell’accezione di “fuori dal normale”, “trasgressivi”, “straordinari”, “stravaganti”, “non convenzionali”, “fantastici” o ispirati da fatti realmente accaduti come pure riprendere temi scientifici o di carattere sociale, religioso, culturale, folcloristico, storico, medico, botanico e culinario.

Confermato anche in questa edizione il ponte culturale con l’Argentina e la comunità italiana residente nel Paese del sudamerica. La Giuria delle sezioni Racconti inediti e Poesie Inedite infatti vede una doppia presidenza: quella italiana con Pietro Carra dell’Associazione Oltrepensiero e quella argentina con Rosana Silva per l’ Instituto Cultural Latinoamericano di Buenos Aires. Nella stessa giuria anche la presenza di Maria Florencia Miranda Giorgetti – Scrittrice e Professoressa di Italiano in Argentina. Nel corso della cerimonia di premiazione sono previsti collegamenti video con il paese andino e personalità culturali durante la trasmissione in diretta streaming sul Web della Ermes Soluzioni Internet e in differita TV su TeleLazioNord (ch 629).

Come nelle passate edizioni tutte le opere che saranno giudicate positivamente (anche non vincitrici), oltre ai primi 3 (tre) finalisti delle varie sezioni e alla vincitrice del Premio Speciale “ArgenPic Scrivere Donna – Daniela Marrozzi”, avranno la possibilità di vedersi pubblicate gratuitamente, su insindacabile giudizio degli organizzatori del Concorso, nell’Antologia dedicata interamente al “Premio Culturale ArgenPic”, che sarà edita (entro il 22 Aprile 2022) dalla Casa Editrice “dei Merangoli” di Roma. Il volume sarà acquistabile in tutti i siti internet di vendita (tra cui Amazon, IBS), direttamente dal sito della casa editrice https://deimerangoli.it e potrà essere ordinabile in tutte le librerie italiane. Analoga distribuzione relativa all’Antologia avrà anche il libro vincitore del contratto di edizione per gli inediti. Nell’Antologia saranno dedicati inoltre spazi anche per i vincitori e le segnalazioni speciali della Sezione Vignette.

Gli organizzatori, Ass. Borgo dell’Argento e Ass. Oltrepensiero, ringraziano la Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia per la concessione dell’Auditorium di San Pancrazio che il 23 Aprile 2022 ospiterà la Cerimonia di Premiazione della IV Edizione del Premio ArgenPic 2021. Una sede prestigiosa, simbolo culturale della città, che ha ospitato negli anni ‘60 le prime edizioni del Premio letterario Tarquinia-Cardarelli, negli anni ‘70 la Mostra Internazionale dell’Umorismo e per più di mezzo secolo importanti mostre d’arte, di pittura e scultura oltre a spettacoli teatrali, rassegne e convegni.

ECCO LE GIURIE E I PRESIDENTI:

La Giuria per le Sezioni Racconti Inediti e Poesia Inedita, è composta da:

• Pietro Carra – Presidente Associazione Culturale Oltrepensiero

• Rita D’Andrea – Scrittrice e Sceneggiatrice

• Maria Florencia Miranda Giorgetti – Scrittrice e Professoressa di Italiano in Argentina, Membro Instituto

Cultural Latinoamericano Buenos Aires

• Silvana Passamonti – Presidente Associazione Borgo dell’Argento

• Gina Scanzani – Scrittrice

• Nino Scardina – Attore, Doppiatore, Regista, Maestro di Recitazione

• Rosana Silva – Presidente Instituto Cultural Latinoamericano di Buenos Aires, Scrittrice

• Maria Delfina Tommasini – Scrittrice

• Paola Cimmino – Responsabile/Editor della Rivista Culturale online LetterMagazine, Sceneggiatrice,

Scrittrice

• Cinzia Dal Maso – Giornalista e Scrittrice, Direttore Responsabile della Rivista Telematica Specchio

Romano

• Alessandra Rosati – Giornalista, Direttore Responsabile del Quotidiano La Provincia

• Patrizia Boi – Ingegnere, Scrittrice

• Mariangiola Castrovilli – Giornalista, Autrice e Regista televisiva Rai

• Antonio Colombo – Scrittore

• Luciana Luciani – Giornalista, Editor Casa Editrice “dei Merangoli”

• Annamaria Pirozzi – Insegnante, co-fondatrice di Oltrepensiero Rivista Telematica di Cultura e Attualità

• Franco Bianco – Direttore di MatitAnimatA, Vignettista, Cortometraggi di Animazione, Animatore

• Enrico Biondi – Vignettista

• Dario De Simone – Vignettista

• Leo Magliacano – Autore televisivo e radiofonico, Vignettista.

• Gianfranco Tartaglia (Passepartout) – Fumettista, Giornalista, Autore di Vignette e disegni per il cinema

