Tarquinia, torna il “Premio Internazionale Arcaista”

Riceviamo dall’Associazione Arcaista Arte e Cultura, Tarquinia e pubblichiamo

Si svolgerà nel giugno del prossimo anno, a Tarquinia, la manifestazione “Tarquinia Arte EXPO Arcaista” . L’inizio è previsto per venerdì 4 giugno 2021, con una grande novità: le opere selezionate saranno esposte in alberghi, ristoranti, bar e altri luoghi ritenuti idonei. I titolari si sono già detti favorevoli a offrire, gratuitamente, ospitalità alle mostre personali, di tre mesi in tre mesi, di artisti selezionati tra i migliori pittori, scultori e grafici.

Inoltre, dal 4 al 27 giugno 2021, sarà organizzata una nuova edizione del “Premio Internazionale Arcaista”, con la partecipazione di ben 100 artisti italiani e stranieri, tra i quali diversi tarquiniesi che vorranno iscriversi. Le opere saranno esposte in Chiese Medioevali e Palazzi Storici del centro cittadino.

Infine, considerato che il Movimento Arcaista abbraccia ogni forma d’arte, saranno selezionati 60 scrittori che parteciperanno alla prima edizione del “Premio Letterario Arcaista”, il cui Bando di Concorso è stato recentemente pubblicato. Sono previste presentazioni di libri, con la partecipazione degli autori, fino a dicembre 2021 quando avverrà la premiazione.

Dal 4 al 27 giugno 2021, nelle vie del Centro Storico tarquiniese è prevista un’esposizione di stand con libri e artigianato, nonché una serie di concerti di artisti locali e internazionali.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.movimentoarcaista.it.

“L’Associazione Arcaista Arte e Cultura è nata a Tarquinia nel 2007 – dice il presidente e fondatore Massimo Stefani – e vuole recuperare gli originari principi e i valori dell’Arte, e promuovere artisti di comprovato talento.

L’idea, vista la crisi creata dall’emergenza Covid 19, è quella di rilanciare Tarquinia e farne un’attrazione turistica, accogliendo centinaia di artisti e visitatori di qualità dall’Italia e dall’estero, trasformando il Centro Storico in una galleria d’arte con almeno 15 spazi espositivi, creando percorsi per il turismo culturale.

Un progetto ambizioso e all’apparenza molto complicato da realizzare – ammette Stefani – ma secondo noi fattibile, con ottime basi e già in stato di avanzata organizzazione. Dal 2007 al 2011 la nostra associazione organizzò a Tarquinia il “Premio Internazionale Arcaista”, con l’adesione di centinaia di artisti e una mostra finale con l’esposizione di 120 opere.

L’evento contribuì a far aumentare la clientela di alberghi, ristoranti, negozi, con una ricaduta positiva sull’economia cittadina. Oggi vogliamo mettere al servizio di Tarquinia tutto l’entusiasmo che negli anni si è venuto a creare intorno al Movimento Arcaista, escludendo qualsiasi quota d’iscrizione per la partecipazione agli eventi, potendo così selezionare esclusivamente chi merita per qualità e talento.

C’è tanto lavoro da fare – conclude Massimo Stefani – per questo avremo bisogno di volontari che vorranno far parte di un apposito Comitato Tecnico Organizzativo, la cui nascita avverrà in occasione di un’assemblea cittadina, presumibilmente entro gennaio 2021.”

Per adesioni: movimentoarcaista@gmail.com.

Associazione Arcaista Arte e Cultura, Tarquinia (VT)