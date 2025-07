Tarquinia, torna il “Teatro sotto le Stelle”: spettacoli dal 29 luglio al 18 agosto nel chiostro San Marco

Dopo una pausa di alcuni anni, Tarquinia si prepara ad accogliere nuovamente il festival “Teatro sotto le Stelle”, organizzato dal Comune e ospitato nel suggestivo chiostro di San Marco. L’iniziativa si svolgerà dal 29 luglio al 18 agosto 2025, per un totale di sei serate all’insegna del teatro d’autore. Il cartellone include titoli quali Il Volpone, FRA’, Peter Pan, Sei personaggi in cerca d’autore, Callas d’incanto e Uno, nessuno e centomila, interpretati da protagonisti della scena italiana, con inizio spettacoli previsto alle 21.

Programma con spettacoli dal classico al contemporaneo

Il 29 luglio aprirà la rassegna Il Volpone di Ben Jonson, interpretato da Edoardo Siravo e Francesca Bianco con la regia di Carlo Emilio Lerici; il 5 agosto seguirà FRA’, monologo di Giovanni Scifoni; l’8 agosto il Margot Theatre porterà in scena Peter Pan; il 12 agosto spazio a Pirandello con Sei personaggi in cerca d’autore, diretto da Claudio Boccaccini e interpretato da Felice Della Corte; il 13 agosto Debora Caprioglio interpreterà Callas d’incanto; l’edizione si chiuderà il 18 agosto con Uno, nessuno e centomila, featuring Primo Reggiani, Francesca Valtorta e Jane Alexander, sotto la regia di Nicasio Anzelmo.

Biglietti e informazioni utili

L’ingresso è a pagamento; per costi e prenotazioni è possibile contattare l’Infopoint al numero 0766 849 282.

Il programma

29 luglio – “Il Volpone” di Ben Jonson

Con Edoardo Siravo e Francesca Bianco, regia di Carlo Emilio Lerici

Una brillante commedia elisabettiana, attuale e corrosiva, che racconta le trame ingegnose di Volpone, ricco truffatore nella Venezia grottesca e barocca di Jonson. Un cast d’eccezione per uno spettacolo spietatamente divertente.

5 agosto – “FRA’”

Di e con Giovanni Scifoni, regia di Francesco Brandi

Un monologo intenso e ironico in cui Scifoni restituisce un San Francesco autentico e sorprendente. Tra comicità, spiritualità e riflessione, il santo d’Italia viene raccontato con un linguaggio contemporaneo e coinvolgente.

8 agosto – “Peter Pan”

A cura del Margot Theatre, direzione artistica di Valentina Cognatti

Il classico di James Matthew Barrie rivive in una versione che unisce teatro, danza e fantasia. Uno spettacolo pensato per emozionare grandi e piccoli, all’insegna del sogno e dell’avventura.

12 agosto – “Sei personaggi in cerca d’autore”

Con Felice Della Corte, regia di Claudio Boccaccini

Un capolavoro della drammaturgia del Novecento, in cui Luigi Pirandello mette in scena il dramma dell’identità e della rappresentazione. Un’opera che continua a interrogare lo spettatore sul confine tra realtà e finzione.

13 agosto – “Callas d’incanto”

Con Debora Caprioglio, testo e regia di Roberto D’Alessandro

Un omaggio intimo e struggente a Maria Callas, tra musica, dolore e grandezza. Sul palco, la donna fragile dietro la leggenda, in un ritratto toccante e poetico.

18 agosto – “Uno, nessuno e centomila”

Con Primo Reggiani, Francesca Valtorta e Jane Alexander, regia di Nicasio Anzelmo

Un viaggio profondo nella crisi dell’identità e nella percezione dell’io. Una delle opere più visionarie di Luigi Pirandello, in una messinscena intensa e attuale, sostenuta da un cast di grande livello.

