Tarquinia, torna Piazza Digitale: ecco gli argomenti della puntata di stasera

Torna questa sera, giovedì 23 marzo, alle 21 e 15, l’appuntamento con Piazza Digitale, la piattaforma di incontro e discussione online de lextra.news che tramite i suoi ospiti apre finestre su temi di attualità, costume, cultura e sport di Tarquinia e del territorio, consentendo tramite i commenti la partecipazione interattiva degli spettatori.

Questa sera, Stefano Tienforti e Fabrizio Ercolani – come sempre in diretta sulla pagina Facebook de lextra.news – incontreranno in apertura la professoressa Cinzia Brandi: all’indomani dell’incontro con Tiberio Bentivoglio e Gianpiero Cioffredi, si parlerà del coordinamento civico contro le mafie che si intende costituire sul territorio, ma in generale della Rete di scuole per la legalità e la propria attività in questi anni.

Quindi, spazio a Lorella Maneschi, per parlare delle Giornate di Primavera del FAI in programma nel weekend alle porte e, infine, Tiziano Monti: lo straordinario atleta tarquiniese fa il punto sui traguardi raggiunti e quelli da inseguire ancora. Non mancheranno, naturalmente, notizie di attualità, dalla situazione dell’ospedale di Tarquinia alle vicende sportive degli ultimi giorni.