Tarquinia, Tosoni: “Iniziati i lavori di manutenzione sul fiume Marta”

Iniziati i lavori di manutenzione per il fiume Marta. Il Vicepresidente dell’Università Agraria Alberto Tosoni esprime soddisfazione per l’avvio dei lavori di pulizia dell’alveo del fiume “Ieri è stato mosso un importante passo in avanti sulla prevenzione dei rischi idrologici sempre più connessi a quei fenomeni estremi conseguenti ai cambiamenti climatici in atto. Con l’avvio degli interventi di manutenzione del Marta – sottolinea Tosoni – che riguarderanno il corso del fiume per diversi chilometri e nei tratti più cruciali dello stesso sino alla foce, si è raggiunto un traguardo fondamentale nella mitigazione delle minacce di esondazione del fiume.

Rimane – per Tosoni – l’obbiettivo che dopo questo previsto imponente piano d’intervento venga poi messo in atto un’azione di monitoraggio sistematica dei corsi d’acqua e un programma di manutenzioni costanti e pianificate ordinariamente che interessino tutti gli Enti preposti alla salvaguardia dei fiumi.

“Tengo a ringraziare i referenti della Direzione Unica Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo della Regione Lazio con i quali c’è stata da subito una proficua collaborazione e tutti gli altri Enti e Istituzioni competenti in materia intenti nel comune obiettivo di miglioramento a salvaguardia del nostro territorio”.

Il Vicepresidente Alberto Tosoni in collaborazione con Laura Liguori è sin dalla prima esondazione del fiume Mignone che lavorava a stretto contatto con la Regione Lazio per richiamare l’attenzione sulle criticità idriche, dapprima del bacino fluviale del Mignone e poi del Marta. Un lavoro costruito nel tempo maturato a seguito di sopralluoghi, audizioni, incontri, invio di report e molto altro e grazie al supporto di molti agricoltori.