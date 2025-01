Tarquinia tra lettura, cinema… e sogni: le classifiche dei film più visti e dei libri più letti nel 2024!

Il 2024 appena trascorso dà l’opportunità per uno sguardo curioso tra preferenze e ispirazioni dei tarquiniesi, in particolare in merito a gusti letterari e cinematografici.

L’opportunità arriva grazie alla disponibilità della libreria La Vita Nova e del Cinema Etrusco che, mettendo a disposizione de lextra.news le classifiche rispettivamente dei libri più venduti e dei film più visti nel 2024, offrono un interessante spaccato sulle scelte culturali e di spettacolo nei dodici mesi appena conclusi. Dai romanzi di formazione ai film d’animazione, ecco quali sono stati i titoli più amati dell’anno e quali temi hanno catturato l’attenzione del pubblico.