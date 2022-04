Tarquinia, tre incidenti in poche ore in mattinata tra Aurelia, Autostrada e Aurelia Bis

Giornata durissima sul territorio di Tarquinia sul fronte incidenti e circolazione stradale, con ben tre eventi che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Stamani, alle 9 e 30 circa, lungo la statale Aurelia, al km 97,900 direzione Grosseto, un’auto si è ribaltata: sono intervenuti l’ambulanza per il trasporto dei feriti, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Anas: strada a lungo chiusa, in alcuni momenti del tutto, in altri a una sola corsia, prima per prestare i soccorsi, quindi per la rimozione del mezzo e la pulizia e messa in sicurezza della carreggiata.

Poco dopo, alle 11 e 30 circa, incidente tra Tarquinia e Civitavecchia, sulla A12: traffico bloccato verso la città portuale con intervento dell’elicottero del 118.

Infine, alle 12 e 30 circa, contatto per cause da accertare tra camion e auto sull’Aurelia Bis, km 6,850 direzione Monte Romano. Sul posto Anas e Carabinieri, oltre ai soccorsi che hanno trasportato un ferito al Pronto soccorso di Tarquinia.