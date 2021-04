Tarquinia, un concorso di idee per la riqualificazione dello stabilimento militare Ex Cale

Un concorso di idee per la trasformazione e la riqualificazione dello stabilimento militare Ex Cale, a Tarquinia Lido: è quanto pubblicato dal sito istituzionale del comune di Tarquinia, nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all’art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Oggetto del concorso di idee è l’acquisizione di proposte ideative redatte nella forma della Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (con richiamo dei contenuti del Progetto Preliminare di cui all’ex Regolamento del D.P.R. 207/2010) relative alla realizzazione dei lavori di “per lavori di “Riqualificazione stabilimento militare Ex Cale”, con l’individuazione di un soggetto vincitore, a cui, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, conferire un premio economico di euro 1.500,00 omnicomprensivi.

Il costo netto stimato per la realizzazione dell’opera, è di € 718.000,00, per lavori e forniture, compresi gli oneri della sicurezza, al netto di I.V.A., per un Quadro Economico Generale dell’importo complessivo di € 1.000.000,00, comprensivo delle spese tecniche, oneri connessi, iva e somme a disposizione dell’Amministrazione. La partecipazione al concorso avviene in forma gratuita secondo le modalità indicate nell’avviso disponibile sul sito del Comune. I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno inviare il materiale, con mezzi propri, entro e non oltre, le 12 del 17 maggio 2021.