Tarquinia: “Via Polidori è ormai invivibile”. I residenti chiedono di limitarne l’accesso nelle ore di punta

(f.e.) Chiudere Via Muzio Polidori al traffico veicolare durante gli orari di ingresso e di uscita dei bambini dell’asilo. Una richiesta, rivolta al sindaco Alessandro Giulivi, che arriva da un gruppo di residenti esasperati da una situazione che si protrae da mesi.

Impossibile riuscire a raggiungere i garage, difficoltoso accedere alla via con le auto parcheggiate stile Bronx, pericoloso procedere anche a piedi: da queste considerazioni oggettive arriva la proposta. “Chiediamo di chiudere negli orari di maggiore afflusso la via, lasciando solamente il transito ai residenti e agli scuolabus – propongono- Sarebbe un modo semplice ed efficace per garantire la sicurezza di tutti, il decoro della via e per evitare che si verifichino spiacevoli episodi”.

Nella via inoltre sono ubicate anche alcune attività commerciali e studi professionali che contribuiscono ad aumentare il flusso veicolare. Nelle vicinanze inoltre l’ospedale e la presenza di un istituto bancario fanno sì che nelle ore di punta i residenti siano quasi costretti ad evitare di raggiungere la propria abitazione. In più da quando in via IV Novembre sono stati istituiti gli stalli a tempo, la situazione di Via Muzio Polidori è peggiorata. Un semaforo che regoli gli accessi e li impedisca nelle due o tre fasce orarie critiche può essere una situazione percorribile.