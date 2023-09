Tarquinia2024, l’UDC: “Le comunali 2024 per Tarquinia sono ancora da scrivere”

Riceviamo dall’UDC di Tarquinia e pubblichiamo

Le comunali 2024 per Tarquinia sono ancora da scrivere. Parla il segretario provinciale UDC Gino Stella – l’incontro e il confronto avvenuto con il Sig. Pietro Pacini è stato decisamente costruttivo, anzi, colgo l’occasione per ringraziarLo pubblicamente per la disponibilità all’ascolto dimostrata, ma quello che posso aggiungere e dire fermamente che non c’è stato nessun passo in avanti per alcun tipo di accordo tra le parti.

L’UDC valuterà con calma quanto da farsi per le amministrative del 2024, ma a questo punto le decisioni dovranno essere prese e condivise dall’intero gruppo politico locale.

Aggiunge il segretario provinciale – noi non possiamo allontanarci dai nostri punti fermi, quali il nostro simbolo, idee e progetti assolutamente diversi da quanto in questi anni è stato presentato sul territorio di Tarquinia e ai sui cittadini da questa amministrazione.

L’UDC sta lavorando per linee programmatiche semplici e trasparenti, insieme a persone decisamente capaci e disponibili, creeremo le nostre liste con cittadini che desiderano mettersi in gioco per poter vivere in un Tarquinia diversa da quella attuale.

Conclude Stella – “non vogliamo essere definiti l’alternativa se non saremo in grado di offrire ai Tarquiniesi qualcosa di veramente innovativo…”.