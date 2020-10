TarquiniaRiparte: Fattoria Velluti, l’allevamento biologico che nasce dall’amore per la propria terra

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

L’azienda agricola biologica Velluti, gestita dai fratelli Sante e Gino, è composta da circa 200 ettari di terreno che si estendono tra le colline e la vallata del fiume Marta e di Val Pugliese, a circa 6 km dal centro abitato.

L’azienda alleva bovini da carne di razza Limousine. La scelta di questa razza è dovuta soprattutto alla sua struttura possente, con arti solidi e ossatura fine, che la rende una delle migliori per la resa di carne, la quale si presenta magra con una marezzatura unica che la rende inconfondibile e dalla sapidità molto particolare.

Il bestiame viene allevato allo stato brado, non restando cioè in sosta in stalla o relegato in box, ma è sempre all’aperto al pascolo, in un ambiente spazioso favorendone la crescita in salute.

All’interno dell’azienda – a Tarquinia, lungo la SP3, strada Tuscanese, al km 19,800 – è presente il punto vendita dove è stata allestita la macelleria aperta al pubblico il sabato con orario 8,30-14,30 (durante le festività il giorno di apertura può subire delle variazioni).

È attivo gratuitamente il servizio di consegna a domicilio, per il territorio del Comune di Tarquinia, effettuando un ordine minimo di 3,5 Kg di carne a scelta. È possibile ordinare la spesa entro le 22.30 del giovedì e verrà consegnata il venerdì pomeriggio. Cercando su Facebook “Fattoria Velluti” è possibile seguire gli aggiornamenti e le novità della settimana. Inoltre, visitando la sezione immagini del sito www.fattoriavelluti.it è possibile vedere i diversi tagli di carne che si possono trovare nel punto vendita.

La scelta di seguire metodologie di allevamento e di agricoltura biologiche nasce dal grande amore per la propria terra e dalla volontà di portare avanti una tradizione di famiglia legata a sapori genuini ed autentici e permette di garantire l’alta qualità dei prodotti oltre ad una maggiore sicurezza per i consumatori. Il bestiame cresce rigorosamente allo stato brado ed è alimentato da foraggi e granaglie di produzione dell’azienda stessa. Il 65% del terreno è infatti destinato all’alimentazione gli animali, il 20% alla coltivazione di ortaggi.

L’azienda detiene la certificazione di biologico dalla BIOS, organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF. Il sistema di allevamento biologico prevede una minore concentrazione di bestiame sull’appezzamento, riducendo così lo stress negli animali ed il rischio di contrarre malattie e parassiti limitando, allo stesso tempo, il livello di compattazione del suolo e il rischio di erosione. I risultati sono il benessere degli animali, un minore impatto sull’ambiente e la produzione di alimenti di altissima qualità, gustosi e soprattutto genuini. Per richiedere informazioni o ordinare si può contattare il 389 0289944.