Teatro, Moni Ovadia inaugura la stagione del Salvini di Pitigliano

Primo appuntamento per la nuova stagione teatrale al Salvini di Pitigliano: sabato 14 dicembre, alle 21, il teatro la rassegna promossa dal Comune prende il via con lo spettacolo Cabaret Yiddish di Moni Ovadia, prodotto da Corvino Produzioni: un viaggio tra storie, canti, aneddoti e citazioni per raccontare la lingua e la cultura Yiddish con un linguaggio che combina elementi di tedesco, ebraico, polacco, russo e altre influenze, rappresentando la condizione universale dell’Ebreo errante. Moni Ovadia sarà accompagnato dalla musica dal vivo di Paolo Rocca (clarinetto), Michele Gazich (violino), Giovanna Famulari (violoncello), Nicu Nelutu Baicu (fisarmonica) e Mauro Pagiaro (suono).

Arte locale nel foyer del Teatro Salvini

Anche quest’anno l’arte teatrale si affianca a quella figurativa, con l’iniziativa “Metti una sera a teatro”, che vede artisti locali esporre le loro opere nel foyer del Teatro Salvini: in occasione dello spettacolo di Moni Ovadia, sarà possibile ammirare i lavori di Maurizio Dusio. La stagione teatrale è organizzata dal Comune in collaborazione con il Centro Culturale Fortezza Orsini, mentre il cartellone è curato da Ad Arte Spettacoli di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini. Il Comune ringrazia inoltre il Panificio Celata e l’azienda vitivinicola Villa Corano, che omaggeranno gli artisti delle compagnie teatrali con i loro prodotti.

Biglietti e informazioni

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili online sul sito salvini.adarte.18tickets.it e nel foyer del Teatro Salvini nei giorni di apertura: il mercoledì (10:30-12:30), il venerdì (17:30-19:30), il giorno prima dello spettacolo (17:30-19:30) e il giorno stesso (a partire da un’ora prima dell’inizio). I prezzi variano dai 16 euro per la platea intera ai 13 euro per la galleria ridotta, con sconti per under 25 e over 65. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 350 038 26 85.