“Terapie biorigenerative per il benessere psico-fisico dell’individuo”: il 18 gennaio nuovo appuntamento con le Pillole di Psicologia

Pillole di psicologia

Ancora un appuntamento a Tarquinia con gli incontri del ciclo “Pillole di Psicologia”, l’iniziativa, ideata dalla psicologa Claudia Rossetti organizzata in collaborazione con la Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) e patrocinata dal Comune di Tarquinia e dal Ministero della Cultura. Sabato 18 gennaio, alle ore 17, la Sala Sacchetti ospiterà l’incontro “Terapie biorigenerative per il benessere psico-fisico dell’individuo”.

I temi dell’incontro: dallo stato cellulare alla terapia bioinfusionale

L’appuntamento vedrà come relatrici la dottoressa Rita Brandi, medico oncologo ed esperta in medicina biorigenerativa, e la stessa Claudia Rossetti. Durante l’evento, verrà analizzato come lo stato cellulare influisca sul benessere psicologico, con un focus sull’ozonoterapia per il trattamento della depressione e della sindrome da stanchezza cronica. Si parlerà anche della terapia bioinfusionale, approfondendone le applicazioni pratiche e il meccanismo d’azione.

Un ciclo di incontri per il benessere psicofisico

Questo appuntamento si inserisce nel calendario di “Pillole di Psicologia”, una rassegna che ha già affrontato temi quali psicobiotica, bullismo, dipendenze in adolescenza e disturbi alimentari. L’iniziativa mira a sensibilizzare la comunità su argomenti di salute e prevenzione, con incontri aperti al pubblico. Il ciclo si concluderà il 25 gennaio con un focus sulle relazioni tossiche.

“Pillole di Psicologia”