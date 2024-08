Torna a Roma “La città in tasca”: da venerdì 30 agosto la 29esima edizione tra giochi, spettacoli, laboratori per bambini e ragazzi

“La Città in Tasca” torna a Roma, portando con sé una nuova ondata di creatività, gioco e spettacolo per i più piccoli. Dal 30 agosto all’8 settembre, il Parco degli Scipioni si trasformerà in un grande laboratorio all’aperto dove bambini e ragazzi potranno esplorare le loro passioni attraverso una miriade di attività. Quest’anno, i visitatori potranno cimentarsi in laboratori creativi, espressivi e ambientali, grazie alla guida di operatori specializzati. Con la partecipazione di Scuola di Lingua Inglese per bambini Kids&Us, Scienzaimpresa, e AMA Roma S.p.A., l’apprendimento diventa un gioco avvincente, dove l’inventiva non conosce limiti. E non mancherà lo sport, con la Palestra Genesi pronta a far muovere i piccoli partecipanti.

Letture che Incantano e Spettacoli per Sognare

Oltre ai laboratori, “La Città in Tasca” offre ogni giorno letture animate curate dalla Libreria Ponteponente, che faranno viaggiare la fantasia dei più piccoli. Questi momenti di lettura, accompagnati da autori, illustratori e librai, incoraggeranno i bambini a immergersi nel mondo dei libri e delle storie. Ma non è tutto: il Parco degli Scipioni sarà anche teatro di spettacoli e film pensati appositamente per i bambini e i ragazzi. Dai burattini al teatro d’attore, fino ai film d’animazione, ogni giornata promette di essere un’avventura emozionante. L’inaugurazione, prevista per venerdì 30 agosto, vedrà in scena lo spettacolo comico “Pois Pois” di Sara Cambi e una rivisitazione de “Il libro della giungla” a cura del Gruppo Panta Rei.

Ottobre: La Città in Tasca Va in Tour

Dopo aver chiuso in bellezza l’8 settembre con l’esibizione de “Il coro che non c’è…”, “La Città in Tasca” non si ferma. Nel mese di ottobre, la manifestazione si sposterà in tre diversi spazi di Roma, portando il suo carico di spettacoli e laboratori in giro per la città. Gli appuntamenti si terranno il 4 ottobre presso la Ludoteca Spazio Insieme, il 5 ottobre al Centro Culturale Carpet, e il 6 ottobre al Campo dei Miracoli. L’intero programma, come sempre, è gratuito, offrendo a tutte le famiglie l’opportunità di partecipare e condividere momenti di crescita e divertimento insieme.