Torna il CorrinTuscia: ecco il calendario ufficiale delle gare 2020

Torna il CorrinTuscia, che sia in abiti “borghesi” o con indosso canottiere e scarpe da running: il 2020 è appena iniziato ma è già tempo di correre per gli amanti del podismo.

Così, in attesa di scendere in strada per la prima gara stagionale – domenica 19 gennaio a Roma si debutta con la Corsa di Miguel – ieri Spazio Innova a Viterbo ha ospitato la presentazione ufficiale del calendario 2020 del circuito che, pian piano, esce dai confini della Tuscia per raccogliere gare anche tra Umbria e Toscana.

43 gli appuntamenti totali in calendario, a costituire non solo il circuito CorrinTuscia vero e proprio ma anche i minicircuiti ad esso collegati. Novità della stagione che inizia, l’accordo con TDS per i cronometraggi delle gare – oltre a possibilità di iscrizioni online e newsletter promozionali – e la nascita del Gran Prix interregionale ToscoLaziale, che lega appuntamenti a cavallo tra Lazio e Toscana.

Di seguito, il calendario definitivo delle gare e le specifiche sui singoli circuiti.