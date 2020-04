Tornare al cinema… tramite la musica: dal Cinema Etrusco una playlist di colonne sonore per emozionarsi nonostante il confinamento

Quanto ci manca il cinema? Ok, le serie tv, le piattaforme on line ecc stanno riempiendo queste giornate di quarantena. Ma l’esperienza del sedersi davanti al grande schermo, le emozioni, i suoni, la condivisione con gli amici è una di quelle cose che non possono trovare un surrogato all’altezza.

Certo, è del tutto comprensibile la rinuncia per motivazioni di sicurezza così impellenti, ed è chiaro anche come ci siano problemi più impellenti: ma l’idea di poter tornare a farsi strappare il biglietto per assistere a un bel film aiuta a darci la speranza del ritorno alla normalità.

In questo periodo di fermo, ci pensa la sensibilità del Cinema Etrusco e di Gérôme Bourdezeau a regalarci gocce di emozioni cinematografiche anche da casa, con un’idea a cui il gestore del multisala tarquiniese – ma anche del cinema Alfellini di Grottaferrata – sta lavorando da qualche settimana. La chiave per far vibrare le corde emozionali degli amanti del cinema diventa, in questo caso, la musica, cioè le grandi colonne sonore di tanti, tanti film tra quelli proiettati nelle sale da quando è iniziata l’avventura cinematografica tarquiniese di Gérôme e Dominique: che con passione e pazienza le ha selezionate e le sta aggiungendo a una playlist dedicata su Spotify, dal titolo “Sountracks from Cinema Etrusco Tarquinia and Cinema Alfellini Grottaferrata”.

Una collezione già arrivata sopra i 300 brani – e cioè oltre 15 ore di musica – che spazia dai capolavori Disney – Il Re Leone o Frozen tra gli altri – ai supereroi – Spiderman, Avengers –, vantando tra i compositori artisti straordinari, da Hans Zimmer a Danny Elfman. Un’esperienza musicale e emozionale, che si candida intanto a colonna sonora delle abitudini e routine quotidiane da confinamento e che sì risveglia ricordi nostalgici dei bei momenti passati al cinema scoprendo le storie dei protagonisti dei film accompagnate dalle melodie in ascolto, ma ci spinge anche verso la speranza di poter tornare presto a viverci dal vivo una delle passioni più amate, quella per il grande schermo.