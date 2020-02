Tra musica e tecnologia, un evento inedito al Jardin des Plantes di Parigi: ecco come vincere i biglietti

È un appuntamento inedito che mira a deliziare tutti i sensi degli spettatori! In occasione del lancio della sua nuova campagna “The Only Progress is Human” per sensibilizzare i cittadini ad agire in risposta alle sfide sociali e ambientali del domani grazie ai mondi virtuali, Dassault Systèmes organizzerà una serie di dieci eventi eccezionali in tutto il mondo .

Il famosissimo violinista francese Renaud Capuçon sperimenterà una nuova forma di arte musicale: suonare un violino stampato in 3D accompagnata da un’orchestra sinfonica durante l’evento Virtual Harmony che si terrà al Jardin des Plantes il prossimo 26 febbraio. Progettato con le tecnologie Dassault Systèmes, nasce perciò 3Dvarius: un violino dall’aspetto ultra futuristico realizzato con una stampante 3D!

Dopo il sorprendente successo delle gigantesche illuminazioni al Jardin des Plantes, poi, è in programma nuovo grande evento: una notte notturna immersiva che creerà di nuovo… un’orchestra sinfonica e un violinista virtuoso

Potrai quindi scoprire l’orchestra fondata dal direttore Pierre Bleuse, “Les siècles”, che accompagnerà una mise en scène in una creazione immersiva e interattiva che ruota idealmente attorno ai quattro elementi (energia, acqua, natura, Terra ecc.) per ricreare un’esperienza surreale che mescolerà interazioni musicali, video, visive, musicali ed emotive. Un concerto visivo in 10 atti che propone 10 grandi domande per comprendere meglio il mondo.

Informazioni pratiche:

Virtual Harmony

26 febbraio 2020 – Ore 20

Jardin des Plantes