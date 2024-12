Tradizione e novità: il Concerto di Natale del San Benedetto al Teatro Rossella Falk

Una tradizione sentita, che anno dopo anno riunisce studenti, insegnanti, famiglie e, in generale, chiunque abbia un legame d’affetto con il San Benedetto: lo scorso 20 dicembre gli studenti della scuola media e superiore dell’Istituto di Tarquinia si sono esibiti nel Concerto di Natale.

Un’inedita location: il teatro Rossella Falk

Dopo settimane di prove sotto la guida attenta dell’insegnante di musica, il maestro Francesco Pierotti – straordinario musicista e anima di tante iniziative musicali e culturali della città – il coro dei ragazzi ha riempito della splendida atmosfera di Natale il teatro comunale “Rossella Falk”: una location prestigiosa quanto inedita, per la scuola, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale di Tarquinia, presente all’evento con il sindaco Francesco Sposetti e gli assessori alla Pubblica Istruzione Sara Corridoni e ai Lavori pubblici Sandro Celli. In platea anche Giancarlo Capitani, direttore artistico del teatro.

Un repertorio variegato

Dopo l’introduzione e i saluti da parte della Preside, la professoressa Maria Grazia Catone, il pubblico ha vissuto l’emozione della musica e del veder riuniti assieme studenti e insegnanti di una scuola che tanto somiglia a una grande famiglia. Il repertorio eseguito ha spaziato dai Beatles agli Oasis, passando per Edoardo Bennato per concludere con una serie di classici e successi natalizi: oltre ai coristi, tanti applausi per i solisti – selezionati a inizio anno scolastico con un vero e proprio casting tra gli studenti – e i musicisti che hanno accompagnato le esibizioni, oltre che per le due studentesse al debutto come presentatrici.

Come da anni, il Concerto di Natale è, per la scuola, il modo migliore per vivere assieme gli momenti prima delle festività natalizie – e il meritato riposo dalla scuola – e farsi gli auguri per un sereno Natale e un buon 2023.