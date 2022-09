Trasporti, Binetti-Stella (Noi Moderati): “Cotral dia risposte sui voucher: i cittadini non siano presi in giro”

Riceviamo da Paola Binetti e Gino Stella (Noi Moderati) e pubblichiamo

“Il Bonus trasporti, previsto dal Governo, non è per tutti. Alla biglietteria di Viterbo, al Riello, i cittadini non hanno diritto ai voucher. Il personale Cotral, che rientra tra le aziende che accettano il voucher, non sa nulla. L’azienda dia risposte immediate, i cittadini non siano presi in giro. Gli studenti laziali questa settimana rientrano a scuola ma le falle nel sistema di Cotral persistono. È inammissibile che i viterbesi debbano pagare senza usufruire di un bonus che hanno richiesto e ottenuto in modo legittimo. Attendiamo con fiducia una presa di posizione da parte di Cotral. Non complichiamo ulteriormente la vita ai pendolari”. Lo scrivono in una nota la senatrice Paola Binetti e Gino Stella, entrambi candidati con la lista Noi Moderati, nel collegio Lazio 2 – P01.