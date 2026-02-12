Treni Roma-Civitavecchia, modifiche alla circolazione dopo il crollo a Santa Marinella: continuano i disagi su Regionali e Alta Velocità

Modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Roma–Civitavecchia in seguito al crollo, avvenuto domenica 8 febbraio, del parapetto di un ponte lungo la linea FL5. Per consentire i lavori di ripristino, nel tratto tra Civitavecchia e Santa Severa i treni viaggiano attualmente su binario unico, con inevitabili ripercussioni sul servizio. L’intervento ha comportato variazioni sia per i collegamenti regionali sia per alcuni servizi a lunga percorrenza gestiti da Trenitalia.

Deviati alcuni treni Alta Velocità, Regionali con limitazioni e cancellazioni

Alcuni treni Alta Velocità sono stati deviati lungo l’itinerario Pisa–Empoli–Firenze. In particolare risultano interessati i Frecciabianca 8601 e 8613 e il Frecciarossa 8606, con conseguenti variazioni di percorso e di orario. Per quanto riguarda il servizio Regionale, sono possibili cancellazioni o limitazioni di tratta dei convogli sulla direttrice Roma–Civitavecchia e sulle linee collegate, in funzione dell’evoluzione dei lavori e della gestione del traffico sul binario unico.

Informazioni aggiornate e assistenza ai viaggiatori

Trenitalia informa che tutti i canali di vendita e informazione sono aggiornati. I passeggeri possono consultare i dettagli sulle modifiche nella sezione Infomobilità del sito ufficiale e tramite il servizio Smart Caring personalizzato sull’app Trenitalia. Per ulteriori chiarimenti è attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21. L’azienda invita i viaggiatori a verificare sempre lo stato del proprio treno prima della partenza, soprattutto nei prossimi giorni, fino al completamento degli interventi sulla linea.