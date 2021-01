Trenitalia, nuove posizioni in vari settori e città italiane per laureati o diplomati

Ferrovie dello Stato Italiane è una società italiana che opera sia nel settore del trasporto ferroviario che in quello del trasporto pubblico locale e delle merci. Attualmente, il gruppo FS Italiane è alla ricerca di giovani di età compresa di laureati o diplomati per assunzioni in varie città italiane, in particolare Roma, Bari e Genova. Lo riporta scambieuropei.info.

Posizioni aperte

Tra le figure attualmente ricercate:

Requisiti di studio: Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria dei Trasporti, Ingegneria delle Telecomunicazioni o Ingegneria Informatica.

Scadenza: 12 febbraio 2021

Requisiti di studio: Laurea Magistrale in discipline economiche

Scadenza: 29 gennaio 2021

Requisiti di studio: Laurea specialistica in discipline economiche

Scadenza: 27 gennaio 2021

Requisiti di studio: Diploma Geometra e/o Laurea Triennale e/o Magistrale in Ingegneria Civile, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Architettura e Ingegneria Edile-Architettura. Preferibile l’aver conseguito l’abilitazione per l’esercizio della professione di Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nei cantieri;

Scadenza: 28 gennaio 2021

Requisiti di studio: Laurea Magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in materie umanistiche, economiche o giuridiche preferibilmente in Psicologia, Sociologia, Giurisprudenza o Economia

Scadenza: 31 gennaio 2021

Requisiti di studio: Laurea Magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in materie umanistiche, economiche o giuridiche preferibilmente in Psicologia, Sociologia, Giurisprudenza o Economia

Scadenza: 31 gennaio 2021

Requisiti di studio: Laurea Magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in area economica-giuridica o in Ingegneria Gestionale;

Scadenza: 31 gennaio 2021

Requisiti di studio: Laurea magistrale in discipline economiche;

Scadenza: 29 gennaio 2021

Guida alla candidatura

Per conoscere i dettagli delle singole posizioni, i requisiti specifici, e le altre posizioni aperte, consultare il sito web Ferrovie dello Stato