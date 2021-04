Trofeo Perseo di Atletica a Rieti, Alto Lazio e Finass Atletica scaldano i motori

(g.m.) Lo stadio “Guidobaldi “ di Rieti ha ospitato venerdì 23 aprile il Trofeo Perseo, apertura ufficiale del locale comitato provinciale delle gare Outdoor di atletica del 2021, con la presenza in gara di atleti di assoluto valore in ambito nazionale appartenenti alle più blasonate società militari e civili italiane. Hanno partecipato all’importante evento sportivo numerosi degli atleti viterbesi dell’Alto Lazio e della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, soprattutto velocisti, che accompagnati nella trasferta dei tecnici societari, hanno nuovamente colto significativi risultati agonistici, a conferma del buon lavoro di preparazione svolto nel periodo invernale. Non particolarmente benevolo il vento, che ancora una volta a spirato in senso contrario sul rettilineo principale, oscillando in continuazione tra i -2 e i -4 m/s. limitando i risultati di tutti gli atleti impegnati nelle prove dei 100 e 200m. Su tutti la bella prestazione ottenuta da Elena Vergaro che nella serie delle più forti nei 100m. ottiene il nuovo record personale con il crono di 12”65, correndo a fianco delle più quotate velociste italiane del momento, 5^ assoluta e 1^ delle Allieve in gara. Nei 200m. buona gara anche per Leonardo Bargagli, specialista nel giro di pista, che si migliora rispetto alla recente gara di Velletri andando molto vicino al suo P.B. e correndo in 22”75; lo Juniores Jo Canta chiude in 23”77. Sempre sui 200m. femminili ottima performance di Domiziana D’Ottavio che all’esordio sulla distanza realizza un crono di 27”28 risultando 1^ delle Allieve presenti in gara. L’Allievo Matteo Cianchelli in attesa di gare a lui più congeniali sul mezzofondo veloce, si è cimentato sui 400m. andando molto vicino al suo P.B. correndo in 54”07; Jessica Baldassini sempre sui 400m. realizza il suo P.B. con 1’06”31, 2^ delle Juniores ed esordio sulla distanza per Aurora Falesiedi con 1’07”65, 2^ delle Allieve. Nei 100m. assoluti buone prove dei due Allievi, Matteo Iannelli e Diego Anselmi che realizzano i nuovi P.B. correndo rispettivamente in 11”97 e 12”32. Il pomeriggio sportivo reatino si conclude con la disputa delle staffette 4×100 Cadetti/e dove i portacolori della Finass Atletica ottengono il 3° posto con i maschi con Fantacchiotti,Pagnottella,Spiti e Belcapo in 51”61 e 4° posto con le femmine con Cianchelli S., Bertoccini, Castagna e Giovannini in 1’01”27.