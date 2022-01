Tuscania, sabato 22 gennaio l’open day al Liceo Scientifico

Riceviamo dall’IISS Cardarelli e pubblichiamo

Appuntamenti in presenza per gli studenti delle scuola media che devono scegliere il loro indirizzo di studio. Ecco gli appuntamenti della giornata di sabato 22: dalle ore 15.00 alle ore 16.00 accoglienza per i genitori e per gli studenti ai quali verranno presentati i due indirizzi del Liceo Scientifico tradizionale e delle Scienze applicate. Dalle ore 16.00 partono anche i laboratori per gli studenti . Dalle ore 16 alle ore 16.30 laboratorio “Sperimentando : la fisica tra casa e scuola. Dalle 16.30 alle 17.00 “ReagiAMO : reazioni chimiche sorprendenti”. Dalle 17.00 alle 17.30 FilosoficaMente: filosofia pubblica”. Dalle 17.30 alle 18.00 “Laboratorio d’Arte : Metamorfosi”. La Dirigente scolastica dell’IIS Vincenzo Cardarelli, dott.ssa Laura Piroli invita genitori e studenti all’incontro sottolineando come sia fondamentale “conoscere è necessario per scegliere”.

Si può prenotare chiamando il 331 4197542 oppure lo 0766 855330 o scrivere una mail a orientamento.licei@istitutocardarelli.it

La Dirigente scolastica dott.ssa Laura Piroli invita genitori e studenti a partecipare:

“Invito studenti e genitori agli incontri presso la sede di Tuscania – riferisce la dirigente scolastica – dove troveranno ad accoglierli un team di docenti che svolgono questo lavoro con passione e professionalità e coinvolgeranno gli studenti nelle attività laboratoriali previste. Prima accoglieremo i ragazzi e le ragazze che saranno guidati, in piccoli gruppi, nella visita dei vari ambienti della scuola e poi si effettuerà una presentazione generale dei due indirizzi di studio: liceo scientifico tradizionale e delle scienze applicate. Successivamente, mentre gli studenti e le studentesse parteciperanno ai workshop dei corsi, i genitori, muniti di green pass, visiteranno la scuola”.

“La scelta della scuola superiore è di fondamentale importanza per il futuro dei nostri ragazzi – continua la dirigente Laura Piroli – e deve essere fatta con oculatezza. Giusto assecondare le potenzialità dei figli, indirizzandoli in maniera coerente verso il loro percorso di studi. La vice preside prof.ssa Peppetti e i docenti della scuola saranno felici di accogliere studenti e genitori, rispondendo a tutti i dubbi e facendo conoscere i due indirizzi” ma è bene ricordare che per partecipare agli open days è necessario prenotarsi inviando un messaggio whp al numero 3314197542, chiamando lo 0766 855330 o scrivendo a “orientamento.licei@istitutocardarelli.it. “Infine, – conclude la dott.ssa Piroli – chi avesse già le idee chiare, può compilare il modulo d’iscrizione cartaceo presso la scuola , saremo noi ad inserire il tutto in piattaforma. Vi aspettiamo ”.