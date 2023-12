Tuscia in Jazz for SLA, al Duomo di Ronciglione gran finale con Roderick Giles & Grace Gospel Choir

L’atmosfera natalizia al Duomo di Ronciglione sarà impreziosita dall’ultimo concerto della stagione di Tuscia in Jazz for SLA. Lunedì 18 dicembre 2023, alle ore 21.30, sarà in scena il vibrante Roderick Giles & Grace Gospel Choir, composto da sei talentuosi cantanti guidati da Roderick Giles. Il coro, noto per la sua versatilità, abbraccia diversi stili musicali, ma il gospel rimane la linfa vitale delle loro esibizioni.

Proveniente dagli Stati Uniti, Roderick Giles & Grace Gospel Choir ha calcato palcoscenici celebri di Washington, tra cui la Casa Bianca, il Campidoglio degli Stati Uniti, il Kennedy Center e il Washington Convention Center.

In un momento speciale di avvicinamento alle festività, questo coro statunitense unico si esibirà nel suggestivo Duomo dei SS. Pietro e Caterina, un capolavoro edificato da Alessandro Farnese e dalla scuola del Vignola. L’ingresso al concerto è gratuito, ma chi desidera potrà fare una donazione a sostegno del Centro Clinico Nemo del Policlinico Gemelli di Roma, un’eccellenza italiana nella ricerca sulla SLA.

Il direttore del festival, Italo Leali, dichiara: “Con questo concerto si conclude un’edizione particolare di Tuscia in Jazz all’insegna della musica e della solidarietà. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione degli eventi. Dopo le festività, effettueremo una donazione al Centro Nemo con quanto raccolto nelle iniziative intraprese.”

Leali fa anche menzione di una bambina, Mina Centaro, che ha raccolto oltre 300 euro da sola, costruendo e vendendo angeli in gesso. “Lei è l’esempio per tutti noi che nulla è impossibile, neanche all’età di otto anni. Il contributo di Mina, insieme a quello di tutti noi, forse non cambierà le cose, ma aiuterà a sensibilizzare verso la ricerca contro questo male orribile. Con questo concerto chiudiamo nella gioia del gospel il 2023 e siamo già al lavoro per il 2024.”