Tutti i lavori possibili per gli amanti degli animali

Foto di MART PRODUCTION da Pexels: https://www.pexels.com/it-it/foto/animale-cane-animale-domestico-carino-8327777/

Gli amanti degli animali possono trasformare la loro passione in un lavoro: esistono infatti molte professioni che ci permettono di stare a contatto con i pet. Veterinari, toelettatori, addestratori di animali e pet-sitter sono solo alcune delle numerose possibilità di carriera per chi ama i pelosetti e non solo. Ecco perché oggi scopriremo quali sono le professioni migliori per gli appassionati di pet.

Toelettatore

Diventare un toelettatore è un ottimo modo per stare tutto il giorno a contatto con gli animali, e per assicurarsi che possano mostrare tutta la loro bellezza, magari ai concorsi. Per diventare un toelettatore, è necessario completare un programma di formazione specifico, e oggi questi master possono essere trovati anche online. Si fa riferimento, ad esempio, al corso di toelettatura di CEF, che consente di acquisire svariate competenze, come la cura dell’igiene e le tecniche principali per far risaltare l’estetica dell’animale.

Assistente veterinario

L’assistente veterinario è un professionista che dedica anima e corpo alla cura degli animali, occupandosi di molti e svariati compiti. Si parla ad esempio della pulizia delle gabbie e degli ambienti, del nutrimento dei cuccioli, e dell’aiuto al veterinario per la gestione e lo svolgimento delle attività di ambulatorio. Si tratta di una grande opportunità per chi ama gli animali, ma non ha il tempo o il budget per affrontare il percorso di studi necessario per diventare veterinario.

Operatore per i rifugi degli animali

Lavorare in un rifugio per animali è un’ottima idea per stare a contatto con i pelosetti, prendendosi cura di tutti i pet abbandonati, che hanno bisogno di tantissimo amore e attenzioni. I compiti di chi lavora in un rifugio sono molti, e molto diversi tra loro, ma hanno sempre l’obiettivo finale di salvaguardare il benessere dei quattrozampe. Ad esempio, ci si potrebbe occupare degli aspetti amministrativi, della pulizia degli ambienti, o della ricerca per abbinare gli animali alle famiglie che hanno richiesto un’adozione. Questo lavoro può essere emotivamente impegnativo, ma è anche molto gratificante sapere che si sta facendo la differenza.

Pet sitter o dog sitter

Se ami passare il tempo con gli animali, ma non vuoi necessariamente lavorare a tempo pieno in questo settore, il pet sitter o il dog sitter potrebbero rappresentare la migliore delle opportunità. Questo professionista è responsabile della cura degli animali domestici di altre persone, mentre sono lontani da casa (ad esempio in vacanza). Dalla compagnia al gioco, passando per la cura dell’igiene e per le passeggiate quotidiane, il pet sitter vive in simbiosi con l’animale, ed è dunque una figura eccezionale per chi ama i pet.

Fotografo di animali (reporter)

La fotografia naturalistica e il giornalismo sono un ottimo modo per combinare l’amore per gli animali con la passione per gli scatti. In qualità di fotografo naturalista, viaggeresti in diverse parti del mondo per fotografare diverse specie di animali nei loro habitat naturali. Si tratta di un’opportunità unica per chi ama l’avventura e vuole scoprire il mondo, aiutando anche a sensibilizzare il pubblico su importanti questioni ambientali.