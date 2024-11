UISP Viterbo: Stefania Giannetti nuova presidente per un futuro di inclusione nello sport

Riceviamo dalla UISP Viterbo e pubblichiamo

La UISP Viterbo vive un momento di rinnovamento importante: Stefania Giannetti è ufficialmente la nuova Presidente del Comitato UISP di Viterbo, raccogliendo il testimone da Luca Bisti, che conclude il suo mandato dopo anni di impegno a favore dello sport come strumento di inclusione e crescita sociale.

Un impegno nel segno della continuità e del rinnovamento

Luca Bisti lascia un’eredità preziosa, fatta di progetti innovativi e una costante attenzione alla valorizzazione dello sport per tutti. Il suo lavoro, in continuità con quello dello storico presidente Massimo Maietto, ha contribuito a consolidare il ruolo della UISP come riferimento per lo sport sociale nella provincia.

A Stefania Giannetti, che rappresenta la continuità e il rinnovamento, vanno le congratulazioni più sincere e l’augurio di un percorso ricco di soddisfazioni. La sua nomina conferma l’impegno della UISP nel portare avanti i valori di inclusione, partecipazione e accessibilità che da sempre contraddistinguono l’associazione.

Uno sguardo al futuro dello sport sociale

“Svolgerò il mio mandato seguendo gli insegnamenti dei presidenti che mi hanno preceduto, Massimo Maietto e Luca Bisti, che hanno tracciato un percorso importante per la UISP– ha dichiarato Stefania Giannetti –. Il mio obiettivo sarà proseguire nel rendere lo sport uno strumento di benessere e socialità, mettendo sempre al centro le persone e il loro diritto a partecipare.”

UISP Viterbo guarda con fiducia al futuro, pronta a consolidare il proprio impegno nel territorio con progetti che avvicinino sempre più persone al mondo dello sport e rafforzino la rete solidale che da sempre la contraddistingue.