Ultimo appuntamento con “Libri con le Stelle”: a Civitavecchia arriva Salvatore Basile

Riceviamo e pubblichiamo

Ultimo appuntamento con “Libri con le Stelle”, la rassegna letteraria realizzata dall’associazione culturale “Book Faces” in collaborazione con la Fondazione Ca.Ri.Civ. e grazie al sostegno offerto da varie realtà e attività cittadine.

L’evento si terrà venerdì 14 ottobre con inizio alle 18 presso la Sala Gurrado della Fondazione Ca.Ri.Civ., in via Risorgimento 8/10/12 a Civitavecchia e vedrà come ospite d’eccezione lo scrittore Salvatore Basile.

Salvatore Basile lavora principalmente come sceneggiatore e regista. Tra le sue sceneggiature più note ricordiamo Ultimo, Cime tempestose, La cittadella, Sarò sempre tuo padre, Giovanni Paolo II, L’uomo che cavalcava nel buio. È ideatore anche di serie tv come Il giudice Mastrangelo, Il Restauratore, Un passo dal cielo e Una pallottola sul cuore. Come regista ha curato L’uomo che cavalcava nel buio e alcuni episodi de Il restauratore, Don Matteo 8 e Un passo dal cielo 2. Collabora abitualmente con Terence Hill, Raoul Bova, Beppe Fiorello e Sergio Castellitto e attualmente lavora a due serie televisive tratte dai romanzi di Maurizio de Giovanni (Commissario Ricciardi) e di Chiara Gamberale (Le luci nelle case degli altri).

Dal 2005 è docente del Master di Sceneggiatura televisiva e cinematografica presso l’Università Cattolica di Milano.

Il suo romanzo d’esordio Lo Strano Viaggio di un Oggetto Smarrito è stato pubblicato nel 2016 da Garzanti e i suoi diritti sono stati venduti in Germania, Grecia, Francia e Albania. A maggio del 2018 è uscito il suo secondo romanzo, La Leggenda del Ragazzo che Credeva nel Mare, per Garzanti. Nel 2022 esce il suo terzo romanzo, Cinquecento Catenelle D’Oro (Garzanti), oggetto della presentazione di venerdì.

Cinquecento Catenelle D’Oro è un inno al fascino intramontabile del Cinema. Maria, la protagonista, è un’adolescente con un padre amorevole e una madre rigida. La famiglia vive in un paesino dell’entroterra campano alla fine del 1800. Maria viene presa sotto l’aria protettrice della baronessa Matilde, proprietaria delle terre, che le insegna a leggere e scrivere, facendole scoprire la magia dei libri e a essere curiosa del mondo. Quando il padre parte per l’America in cerca di fortuna, Maria si sente persa e sono le lettere che riceve dal padre a donarle un sorriso. Nelle lettere legge di palazzi altissimi, di fotografie che si muovono, di treni che corrono su uno schermo, ma nel paese sarà additata solo come una visionaria. Sarà l’incontro con Domenico, un giovanissimo fotografo, a darle la possibilità di dimostrare che quello che racconta il padre è tutto vero. Perché Maria non è una bugiarda, è solo una sognatrice. E i sogni possono far paura. Bisogna essere coraggiosi per accettare i cambiamenti, per non smettere mai di imparare. Insieme, Maria e Domenico possono fare una magia: un telo bianco in una grande piazza pronto a raccontare la storia più bella che ci sia.

L’incontro sarà moderato da Fabrizio Barbaranelli ed Ernesto Berretti, che dialogheranno piacevolmente con l’autore. La vendita del libro sarà curata dalla libreria Mondadori Bookstore. Ingresso libero fino a esaurimento posti.