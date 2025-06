“Ultras” di Lamberto Ciabatti, la presentazione il 20 giugno al Pin Bar di Tarquinia

Venerdì 20 giugno 2025, alle ore 19 e 30, il Pin Bar di Tarquinia (via Tirreno 7) ospita la presentazione del libro Ultras di Lamberto Ciabatti, occasione di riflessione su un fenomeno sociale e sportivo di grande attualità: quello del tifo organizzato. A dialogare con l’autore sarà Yuri Alviti, uno dei fondatori degli Irriducibili, in veste di relatore e ospite.

Un racconto tra sport, identità e appartenenza

Ultras si inserisce nel filone che indaga l’universo del tifo calcistico come espressione di identità collettiva, passione e conflitto. Il volume, pubblicato da Feltrinelli/SEM per la collana Italian Tabloid, non si limita alla descrizione di uno stile di vita, ma affronta le dinamiche interne al movimento ultras, i rapporti con le società calcistiche e le istituzioni, e le trasformazioni culturali avvenute nel tempo. Il titolo della serata, “Ogni maledetta domenica. Vincere o perdere non conta”, richiama il sottotesto emotivo che attraversa la narrazione del libro. L’incontro è a ingresso libero.