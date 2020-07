Un giovedì a ritmo di Swing: il 16 luglio al Capolinea Caffé a Tarquinia la Zooma Zooma Swing Music Band

Un giovedì sera a ritmo di swing: è quanto si prepara a vivere Tarquinia con il Capolinea Caffè che il 16 luglio, a partire dalle 22, ospita presso lo splendido scenario dell’Alberata Dante Alighieri la Zooma Zooma Swing Music Band.

L’atmosfera del luogo, la freschezza in una sera d’estate, buona musica e l’accoglienza al top del Capolinea: un’ottima occasione per assaggiare i nuovi cocktail “in salsa tarquiniese” proposti in questa stagione dal locale, utilizzando prodotti tipici del luogo, o semplicemente per passare una bella serata tra amici in uno dei posti del cuore della vita tarquiniese.