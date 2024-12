Un Natale ricco di eventi al Teatro San Leonardo: una programmazione per tutti i gusti

Riceviamo e pubblichiamo

Il Teatro San Leonardo si prepara a festeggiare il Natale con una programmazione straordinaria, pensata per soddisfare i gusti di grandi e piccini. Una rassegna ricca e variegata che spazia dalla musica al teatro, passando per la magia e la danza, per accompagnare il pubblico durante le festività con spettacoli di qualità e momenti da vivere e condividere.

“La quantità di eventi che stiamo mettendo in piedi, solo con l’aiuto di pochi sponsor, è straordinaria. Abbiamo lavorato con passione per offrire un Natale che abbracci eventi di ogni tipo, dalla musica al teatro, dalla danza alla magia. Siamo orgogliosi di poter regalare al nostro pubblico un programma così speciale”, ha dichiarato Vanessa Sansone, titolare del Teatro San Leonardo.

Il cartellone natalizio prende il via venerdì 20 dicembre alle ore 21 con il Concerto di Natale della Banda MusiChiAmo di Viterbo. Fondata nel 2007, questa banda è divenuta un punto di riferimento per la formazione musicale, riportando in vita una tradizione bandistica che mancava da oltre 50 anni nella città. Con oltre 70 elementi tra nonni, genitori e nipoti, il loro spettacolo si preannuncia un viaggio emozionante tra tradizione e innovazione musicale.

Il programma prosegue sabato 21 dicembre alle ore 21 con Natale all’Opera, una produzione Maria Chiara Camponeschi Music & Arts Productions, con Romina Cicoli (soprano), Leonardo Angelini (pianista) e Simone Precoma (attore).

Domenica 22 dicembre propone due appuntamenti imperdibili: alle ore 11, il Brunch di Natale, con musica dal vivo degli Standard Jazz eseguiti da Martina Cori (voce) e Leonardo Pruneti (pianoforte). Il costo è di 25 euro a persona, acqua inclusa. Alle ore 17:30, lo spettacolo teatrale Romeo e Giulietta di W. Shakespeare, con la regia e l’adattamento di Giulia Iacopino, prodotto dall’Associazione Figli della Luna.

Dopo Natale, venerdì 27 dicembre alle ore 21, il palco del Teatro San Leonardo ospiterà Hotel Supramonte in concerto, un emozionante omaggio a Fabrizio De André.

Sabato 28 dicembre alle ore 21, spazio alla meraviglia con il Gran Galà di Magia e Giocoleria, che vedrà protagonisti Andrea Corvo (bolle di sapone e magia), Iacopo Candeloro (giocoleria), StreamDuo (mano a mano) ed Emanuele Marchione (giocoleria), presentati da Michele Marini.

Domenica 29 dicembre doppio appuntamento con il classico natalizio per eccellenza: Lo Schiaccianoci, il balletto in due atti con regia e coreografia di Luigi Martelletta, presentato dalla Compagnia Almatanz (spettacoli alle ore 16 e alle 18:30).

La notte di San Silvestro, martedì 31 dicembre, offre un programma speciale per salutare il nuovo anno: alle ore 20, Cenone di Capodanno con menù di pesce (40 euro a persona, acqua inclusa). Alle ore 22:30, Aspettando l’Ora Zero con il concerto degli Icaro (tributo a Renato Zero, Acoustic Trio) e il brindisi di mezzanotte.

Il nuovo anno si apre con tre eventi straordinari:

Venerdì 3 gennaio alle ore 21, il ciclo “Tra Musica e Parole” presenta La Dolce Vita Concert, con Paola Lorenzoni (attrice e cantante), Nicola Buffa (chitarra) e Francesco Bignami (pianoforte). Sabato 4 gennaio alle ore 21, La Banda Rhythm’N Blues Revue porterà sul palco il meglio dei Blues Brothers e del Rhythm & Blues. Lunedì 6 gennaio alle ore 21, il sipario si chiude con Alice, il Paese e le Meraviglie, spettacolo diretto da Simone Precoma con Manuela Pica, Giorgia Fabiani, Marta Marino, Remo Stella e gli allievi del Teatro San Leonardo.

Informazioni e prenotazioni

I biglietti per gli eventi sono già disponibili sul sito eventi.archeoares.it. Per prenotazioni, contattare il numero 392 3018173. Per ulteriori informazioni, chiamare il 366 878 2880.

Il Teatro San Leonardo ringrazia il Comune di Viterbo e i suoi partner e collaboratori: UNINDUSTRIA, STUDIO DENTISTICO SANNA CORDELLA, PLAY ENERGIA e SNALS, per il supporto nella realizzazione di questa ricca stagione natalizia.