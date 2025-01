Un progetto internazionale per la pace: protagonisti gli studenti italiani e internazionali

In occasione della prossima Conferenza Internazionale che si terrà all’Avana, Cuba, dal 28 al 31 gennaio – evento di rilevanza globale che riunirà 1.200 delegati provenienti da oltre 90 Paesi – il Centro Studi “José Martí”, dell’associazione umanitaria “Semi di Pace”, ha coordinato un progetto educativo che ha coinvolto studenti italiani e di altri Paesi come Messico, Repubblica Dominicana e Repubblica Democratica del Congo. Il progetto ha visto la realizzazione di opere grafiche che riflettono i valori di pace, uguaglianza e fraternità ispirati al pensiero di José Martí, figura centrale della cultura cubana e mondiale e che saranno presentati durante la Conferenza.

Numeri e partecipazione: un impegno collettivo

Il progetto ha visto la partecipazione di 75 classi, 1.400 alunni e 1.035 insegnanti, con la realizzazione di 218 opere grafiche. Questi lavori saranno esposti in prestigiose sedi cubane come il Palazzo dei Congressi e la Biblioteca Nazionale dell’Avana. Tra i contributi artistici spiccano quelli di Adaylis Pis Gilart, artista cubana, e Chiara Riccioni, disegnatrice italiana, che hanno arricchito il progetto con opere di particolare rilievo. Gli studenti hanno dimostrato creatività e impegno nell’esplorare temi fondamentali per la convivenza e la comprensione tra i popoli.

Le scuole partecipanti: un network globale

Il progetto ha coinvolto diverse istituzioni scolastiche italiane e internazionali, tra cui l'Istituto "Vincenzo Cardarelli" di Tarquinia, il "G. Marconi" di Civitavecchia, il Liceo Artistico "F. Orioli" di Viterbo, il Liceo "Santa Rosa da Viterbo", il Liceo "A. Manzoni" di Latina, e scuole in Repubblica Democratica del Congo, Messico e Repubblica Dominicana.