Un questionario per “ripensare” il PEP: il aiutiamo il lavoro di una studentessa universitaria di Tarquinia!

“Ripensare” il PEP, strutturare un progetto di rigenerazione urbana che meglio si addica ai bisogni, i desideri e le aspirazioni non solo di chi ci vive quotidianamente, ma anche di chi ci transita: non è, almeno per ora, uno degli input dell’assessorato all’Urbanistica del Comune di Tarquinia, ma il progetto universitario in cui si sta impegnando, in queste settimane, Anastasiia Vignati, studentessa tarquiniese iscritta al primo anno della facoltà Ingegneria edile-architettura all’Università la Sapienza di Roma.

Il primo step del lavoro, per Anastasiia, consiste nel raccogliere le opinioni sulla zona PEP in generale riguardanti le pulizie del quartiere, la comodità, le strade: un’operazione che coinvolga i cittadini stessi, tramite un form su Google che è possibile compilare a questo indirizzo.

“Successivamente – spiega Anastasiia – ci saranno questionari più mirati, focalizzati ad esempio sull’ambiente o altre tematiche che concorderò anche con i docenti. Al termine di questa indagine, grazie alle opinioni che avrò raccolto, strutturerò un progetto di cambiamento, ristrutturando ad esempio le strade o gli edifici, ampliando le zone verdi, creando un ambiente ecosostenibile e piacevole per chi ci vive”.

Molto volentieri diffondiamo il link, chiedendo ai lettori collaborazione per permettere ad Anastasiia di raggiungere un campione popoloso di risposte, così da avere dati sufficienti per continuare lo studio e avviare le progettazione. Che, naturalmente, non comporterà nessuna concreta modifica per il PEP, ma che non è detto non porti idee interessanti. “Alla fine lo proporrò all’amministrazione comunale – conclude la studentessa – e se vorranno prendere qualche spunto per il miglioramento, mi farà molto piacere!”