Un tour virtuale in 3D all’interno di un’attività commerciale: con Remax arriva una grande opportunità per Tarquinia e dintorni

Un’esperienza immersiva a 360 gradi all’interno di un’attività commerciale, un locale, un ristorante: l’opportunità, disponibile online da qualche tempo tramite Google Street View, aiuta e incuriosisce i potenziali clienti e diventa strumento importante di promozione per gli imprenditori, che possono offrire un tour coinvolgente e di alta qualità dell’interno della propria attività. Un’occasione a disposizione, oggi, anche a Tarquinia, grazie al team Remax Best.

“Abbiamo pensato che per un’attività che cerca di mettersi in luce e di aumentare la sua visibilità la realizzazione di un tour all’interno dei propri locali può essere un bel vantaggio, pressochè inedito nella nostra realtà. – spiegano da Remax – Le possibilità di farsi un giro virtuale, direttamente dal proprio smartphone o pc, all’interno di un ristorante, di un hotel o in generale di un’attività commerciale ispira fiducia al cliente e ne genera la curiosità, accrescendo il potenziale d’attrattiva”.

Prima di estendere l’opportunità alle realtà commerciali della città etrusca e del comprensorio, Remax ha affinato il tiro sul consueto campo dell’immobiliare. “Per reagire alle difficoltà legate alla pandemia – spiega lo staff tarquiniese di Remax – siamo andati alla ricerca di sistemi innovativi che, grazie all’uso delle tecnologie, permettessero a chiunque, anche nei momenti più duri di chiusura, di fare un tour in 3D delle abitazioni in vendita, prima di fare eventualmente una visita dal vivo, limitando il numero di incontri in presenza e il conseguente rischio”.

E l’efficacia mostrata dal lavoro fotografico a 360 gradi portata avanti sulle abitazioni, si può allacciare, oggi, alla possibilità di geolocalizzazione e all’inserimento sulle ormai iperutilizzate mappe di Google Street View. Un test, in tal senso, lo staff Remax l’ha fatto… in casa propria: a questo link è possibile, infatti, letteralmente passeggiare all’interno della sede Remax di via Umberto I, a Tarquinia, spostandosi con velocità e immediatezza con pochi tocchi sul proprio telefono. Ogni informazione in materia può essere chiesta direttamente in agenzia, in via Umberto I, oppure al 0766 856829 o contattanto Remax tramite il sito internet.