“Un viaggio attraverso gli ambienti galattici”: a Porto Ercole dal 25 al 29 settembre il congresso di astrofisica

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

Si svolgerà dal 25 al 29 settembre 2023 presso l’hotel A Point Porto Ercole Resort & Spa, il congresso di Astrofisica dal titolo “Un viaggio attraverso gli ambienti galattici – A journey through galactic enviroments”. E’ prevista la partecipazione di circa 200 astrofisici sia in presenza, che collegati da remoto, oltre ad esperti e appassionati del settore.Tema del simposio, approfondire nel corso del tempo, tutti gli ambienti popolati dai sistemi galattici e mettere in luce l’intricata relazione fra l’evoluzione delle galassie e l’ambiente che le circonda. Si parte quindi da tutti gli aspetti di questa relazione, che vanno dalla formazione delle prime strutture massicce durante le prime fasi dell’evoluzione del nostro Universo (proto-clusters), fino alla distribuzione delle galassie nel Cosmic Web dell’Universo odierno. “E’ per noi un grande onore ospitare presso la nostra sala conferenze gli esperti di astrofisica che arrivano da varie parti del mondo, – dichiara Alfonso Mastropietro, Hotel Manager di A Point – La nostra struttura caratterizzata dal design moderno, minimalista e elegante, all’insegna del relax, del benessere e della buona tavola, si mette a disposizione per sostenere lo sviluppo della fisica ed in particolar modo l’astronomia, e diamo il benvenuto a quanti arriveranno nella splendida cornice di Porte Ercole”

“Accogliamo volentieri sul territorio comunale un evento di tale rilevanza e alto livello scientifico, per questo ringrazio gli organizzatori, mi gratifica sapere che parteciperanno molti scienziati che spero avranno modo di visitare l’Argentario ed apprezzarne le sue bellezze “ ha commentato così il sindaco Arturo Cerulli che ha assicurato la sua presenza ai lavori del convegno.

Scheda Tecnica del Convegno:

Le galassie, come la nostra Via Lattea, non sono sistemi isolati ma vivono in ambienti di diverso tipo dove l’interazione con la materia circostante modifica il loro aspetto e condizioni. Infatti, la quantitá di stelle, la morfologia, il tasso di formazione stellare e la quantità di gas caldo e freddo che permea i sistemi galattici dell’Universo sono strettatamente connessi alla posizioni che tali sistemi occupano nel cosidetto “Cosmic Web”, una sorta di ragnatela cosmica in cui le galassie si distribuiscono in strutture filamentari e nodi. Lungo i filamenti le galassie fluiscono, spesso scontrandosi e fondendosi in sistemi più grandi, per confluire nelle intersezioni ad alta densitá di materia oscura, dove si formano le più massicce strutture del nostro Universo, i cosidetti ammassi di galassie.