“Una famiglia per Tenace!”: da Montalto una mobilitazione per un cane abbandonato

Riceviamo da Stefano Casarosa, Quinto Mazzoni, Elisabetta Puddu, Gianluca Orazi e Alessandro Petronio e pubblichiamo

È un po’ che se ne parla. Si tratta di un povero cuore fedele abbandonato a se stesso, bisognoso di cure mediche non maggiori delle cure di affetto.

È un cane abbandonato che grazie all’intervento veterinario, sta lentamente superando le difficoltà della lesmaniosi, perché il suo aspetto sofferto, in realtà non cela altro che la necessità di un riferimento affettivo che torni costante e sereno.

Tenace, seguito in una clinica veterinaria, è curato dalla lesmaniosi ma non dai mali del cuore, se nessuno sarà disposto a donargli quell’affetto che manca e che necessita per natura. Un’altra vita, una possibilità per Tenace c’è, non lasciamolo solo, non permettiamo che finisca in canile, ha già sofferto abbastanza, aiutateci a trovare una famiglia per Tenace, ricordando che è solo uno dei tanti in cerca di affetto, ciò che fa bene al cuore è sempre reciproco!