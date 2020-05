Una kermesse musicale lunga 62 giorni! La comunità di Soriano ringrazia gli artisti Zeneba Bowers e Matt Walker

Riceviamo dal Comune di Soriano nel Cimino e pubblichiamo

Un evento senza precedenti, una kermesse musicale lunga 62 giorni! Per tutto il periodo dell’emergenza Covid-19 gli artisti internazionali Zeneba Bowers e Matt Walker, puntuali ogni pomeriggio alle 18.10, hanno suonato per la popolazione di Soriano nel Cimino.

Da grandi classici, come Beethoven e Puccini, fino agli artisti più recenti, il lungo viaggio musicale di “Buonasera Soriano” ha tenuto compagnia ai cittadini durante queste giornate anomale.

Una sinfonia di archi inserita in una cornice suggestiva come il borgo di Soriano, con il maestoso castello Orsini sullo sfondo, che ha raccolto ogni giorno uno straordinario successo. Ogni esibizione live sui social media è stata seguita da commenti di apprezzamento e like a non finire per i due artisti internazionali.

Da questo periodo di crisi è nata una collaborazione preziosa che porterà a tante novità per la cittadina dei Cimini. Grazie alla sinergia che si è creata, fra l’amministrazione comunale e gli artisti americani, sono state gettate le basi per future collaborazioni.

Infine, un sentito ringraziamento, a nome dell’amministrazione comunale e della popolazione, è rivolto agli artisti ed amici Zeneba Bowers e Matt Walker, per aver contribuito a rendere meno cupo questo periodo di emergenza.