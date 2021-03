Dolcezza a domicilio… anche (e soprattutto) in zona rossa, quando non ci si può muovere da casa! Da lunedì 15 marzo e sino al 6 aprile la neonata pasticceria Chantilly, a Tuscania, sarà aperta con il servizio da asporto, ma lancia anche la consegna a domicilio dei propri prodotti. Un dolce lockdown, insomma, non solo per i cittadini di Tuscania, ma anche per quelli di Tarquinia e altre città del comprensorio. Per ogni informazione si può contattare direttamente la pasticceria allo 0761 096098.