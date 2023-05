Università Agraria di Tarquinia, l’opposizione chiede chiarimenti sull’ingresso di Sara Cori in Forza Italia

Riceviamo dai consiglieri di opposizione dell’Università Agraria Alice Battellocchi, Maurizio Leoncelli, Giuseppe Piferi e Giuseppe Scomparin e pubblichiamo

Apprendiamo dai giornali che il gruppo consigliare Tarquinia 2024 all’Università Agraria di Tarquinia rappresentato dalla consigliera Sara Cori viene chiuso e supplito dall’ingresso della stessa in Forza Italia, come annunciato dal commissario locale Daniela Bordo.

Nulla di stravagante per la scelta politica, identità molto vicina alla consigliera Cori da sempre.

La sola nota di chiarimento che ci poniamo, viene rivolta nei confronti del percorso amministrativo della stessa, in quanto ad oggi Forza Italia all’interno dell’ente Agrario è già rappresentato dall’assessore-consigliere Roberto Luccioli da sempre in maggioranza.

Effettivamente per il consigliere Cori, una scelta politica che va ben oltre la politica, una scelta che approda a chiare note su opportunità amministrative, ben distanti dal non tanto lontano 11 dicembre scorso.

Ben diversa la posizione della consigliera Alice Battillocchi entrata giorni fa nel PD la quale continuerà a dare il suo apporto istituzionale tra i banchi dell’opposizione.

Ora Presidente Tosoni ci sorgono alcune domande, dovrà riformulare la sua Giunta? Proprio lei che, essendo stato già in Rinnova e avendo intrapreso un percorso autonomo e distante da quel gruppo, si ritroverà ad oggi a stretto confronto e di nuovo in collaborazione con le decisioni dell’ideatore? Presidente Tosoni ci spieghi come può parlare ancora di non politica quando amministra con conclamati partiti politici.

La sola cosa che abbiamo potuto chiaramente apprendere è ……” che le sue scarpe ad oggi non sono più sporche di fango…..”