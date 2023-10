Università Agraria, il gruppo consiliare PD ironico sui recenti comunicati in seno alla maggioranza

“A proposito dei recenti articoli comparsi sulla stampa circa l’ultimo consiglio di amministrazione dell’Università Agraria di Tarquinia ci sembra opportuno aggiungere non senza imbarazzo che quello che spesso accade sembra quasi la parodia di una recente e molto ascoltata canzone di Annalisa, “ho visto lei che bacia lui che bacia lei che bacia me”.”: usa l’ironia il gruppo consigliare del Partito Democratico all’Università Agraria di Tarquinia per commentare la serie di comunicati stampa che hanno visto protagonisti esponenti di maggioranza dopo la recente assise.

La posizione del PD

“In tutto questo fiorire di comunicati – continua la nota del PD – ci sembra palese la grande confusione che governa le sedute del CdA, si tenta di portare in discussione un emendamento dopo la regolare deliberazione di un punto dell’ordine del giorno già in precedenza discusso ed approvato in commissione. Ora, posta la validità ed il sicuro interesse che suscita anche in noi consiglieri di minoranza una proposta che, apprendiamo dalla stampa, è volta a favorire lo sviluppo e la crescita di giovani imprenditori agricoli, riteniamo che la forma ed i modi siano il fondamento del governo della cosa pubblica e per questo esista un apposito regolamento”.

“Non si può proporre all’assemblea quanto trasmesso dal consigliere Milliani – conclude il PD – dopo la

discussione ed approvazione del p.to 2 dell’ordine del giorno (modifiche al regolamento sulla concessione delle terre) e poi attendere un attimo di confusione per assistere ad un teatrino su chi legge la sua mail, “ho dato la mail a lei che la da a lui che la da a lei che la da a me”. Forse rendere accessibili le adunanze con i moderni mezzi tecnologici, ne migliorerebbe la qualità o quantomeno la preliminare preparazione e trattazione di argomenti che in ogni caso riguardano beni di proprietà collettiva”.